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"Страна пустая территориально": В ОП РФ оценили инициативу Шойгу о строительстве пяти крупных городов в Сибири

Данный проект, несомненно, поспособствует развитию нашей страны в целом, отметили там. Однако могут возникнуть трудности с поиском "сотен тысяч молодых энтузиастов".

8 августа, 13:51
<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62789/photos/63302" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru

Первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров оценил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири пяти крупных городов.

"Для того чтобы выступить с такими предложениями и надеяться на их реализацию, я думаю, Сергей Шойгу очень хорошо всё обдумал и у него есть основания такие предложения делать. Теоретически я поддерживаю, потому что страна, кроме Москвы, Ленинграда и ещё ряда городов, пустая территориально", — подчеркнул собеседник Лайфа.

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При этом Бочаров отметил, что могут возникнуть трудности с поиском "сотен тысяч молодых энтузиастов", которые захотели бы не только заниматься строительством в Сибири, но и остались бы там жить. Однако, по словам собеседника, данный проект, несомненно, поспособствует развитию нашей страны в целом.

"Я гражданин своей страны и очень хотел бы, чтобы мы были впереди планеты всей. Дай бог, чтобы этот проект был осуществлён со знаком "плюс" и какие-то позитивные шаги с развитием нашей страны в сравнении с другими государствами были заметны", — заключил Бочаров.

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Ранее Шойгу предложил построить в Сибири пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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