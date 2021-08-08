Первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров оценил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири пяти крупных городов.

"Для того чтобы выступить с такими предложениями и надеяться на их реализацию, я думаю, Сергей Шойгу очень хорошо всё обдумал и у него есть основания такие предложения делать. Теоретически я поддерживаю, потому что страна, кроме Москвы, Ленинграда и ещё ряда городов, пустая территориально", — подчеркнул собеседник Лайфа.

При этом Бочаров отметил, что могут возникнуть трудности с поиском "сотен тысяч молодых энтузиастов", которые захотели бы не только заниматься строительством в Сибири, но и остались бы там жить. Однако, по словам собеседника, данный проект, несомненно, поспособствует развитию нашей страны в целом.

"Я гражданин своей страны и очень хотел бы, чтобы мы были впереди планеты всей. Дай бог, чтобы этот проект был осуществлён со знаком "плюс" и какие-то позитивные шаги с развитием нашей страны в сравнении с другими государствами были заметны", — заключил Бочаров.