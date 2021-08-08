НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Почти половина россиян не готова доверить лечение людей искусственному интеллекту

Так, только 5% опрошенных считают, что диагностирование и назначение лечения пациентам можно доверить алгоритмам.

8 августа, 13:43

Фото © Shutterstock

Лишь каждый пятый россиянин готов доверить своё лечение искусственному интеллекту. Об этом говорится в исследовании Superjob, проведённом специально для "Газеты.Ru".

Так, только 5% опрошенных россиян считают, что диагностирование и назначение лечения пациентам можно доверить алгоритмам искусственного интеллекта. Ещё 37% решили, что эти функции можно переложить на цифровые интеллектуальные системы лишь частично.

"Они уже в эпохе звёздных войн": Японцы восхитились появившимися в России боевыми роботами с ИИ

"Они уже в эпохе звёздных войн": Японцы восхитились появившимися в России боевыми роботами с ИИ

Около 44% опрошенных настроены решительно против того, чтобы доверять здоровье людей искусственному интеллекту. Несогласные объясняют это тем, что такие технологии ещё далеки от идеала. К тому же живое общение и человеческая поддержка врача играют большую роль в цепочке постановки диагноза и лечения.

Доверить себя в случае заболевания искусственному интеллекту готовы лишь 22%, а 78% россиян не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы.

В России началась разработка опытных образцов боевого робота "Штурм"

В России началась разработка опытных образцов боевого робота "Штурм"

В возможности цифровой медицины мужчины верят больше, чем женщины, а молодёжь до 24 лет — намного чаще опрошенных старше 45.

Ранее сообщалось, что половина россиян оказалась не способна отличить в разговоре робота от человека. Преимуществами ненастоящего собеседника люди назвали подачу чёткой информации, диалог без перегруза, грамотную и вежливую речь, приятный голос и безусловное решение проблемы.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий российских школьников

19 июля, 13:25

Половина россиян оказалась не способна отличить в разговоре робота от человека

19 июля, 12:32

СМИ сообщили о двух смертях от лихорадки Западного Нила в Сербии

сегодня в 14:21

Объединились всей толпой: В Омске прохожие подняли автомобиль, чтобы спасти велосипедиста

сегодня в 14:30

В Москве мальчик попал в ДТП, пытаясь достать из-под машины котёнка

сегодня в 14:26

Новости партнеров

Layer 1