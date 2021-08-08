Почти половина россиян не готова доверить лечение людей искусственному интеллекту
Так, только 5% опрошенных считают, что диагностирование и назначение лечения пациентам можно доверить алгоритмам.
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Лишь каждый пятый россиянин готов доверить своё лечение искусственному интеллекту. Об этом говорится в исследовании Superjob, проведённом специально для "Газеты.Ru".
Так, только 5% опрошенных россиян считают, что диагностирование и назначение лечения пациентам можно доверить алгоритмам искусственного интеллекта. Ещё 37% решили, что эти функции можно переложить на цифровые интеллектуальные системы лишь частично.
Около 44% опрошенных настроены решительно против того, чтобы доверять здоровье людей искусственному интеллекту. Несогласные объясняют это тем, что такие технологии ещё далеки от идеала. К тому же живое общение и человеческая поддержка врача играют большую роль в цепочке постановки диагноза и лечения.
Доверить себя в случае заболевания искусственному интеллекту готовы лишь 22%, а 78% россиян не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы.
В возможности цифровой медицины мужчины верят больше, чем женщины, а молодёжь до 24 лет — намного чаще опрошенных старше 45.
Ранее сообщалось, что половина россиян оказалась не способна отличить в разговоре робота от человека. Преимуществами ненастоящего собеседника люди назвали подачу чёткой информации, диалог без перегруза, грамотную и вежливую речь, приятный голос и безусловное решение проблемы.
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