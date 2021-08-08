Почти половина россиян не готова доверить лечение людей искусственному интеллекту

Лишь каждый пятый россиянин готов доверить своё лечение искусственному интеллекту. Об этом говорится в исследовании Superjob, проведённом специально для "Газеты.Ru".

Так, только 5% опрошенных россиян считают, что диагностирование и назначение лечения пациентам можно доверить алгоритмам искусственного интеллекта. Ещё 37% решили, что эти функции можно переложить на цифровые интеллектуальные системы лишь частично.

Около 44% опрошенных настроены решительно против того, чтобы доверять здоровье людей искусственному интеллекту. Несогласные объясняют это тем, что такие технологии ещё далеки от идеала. К тому же живое общение и человеческая поддержка врача играют большую роль в цепочке постановки диагноза и лечения.

Доверить себя в случае заболевания искусственному интеллекту готовы лишь 22%, а 78% россиян не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы.

В возможности цифровой медицины мужчины верят больше, чем женщины, а молодёжь до 24 лет — намного чаще опрошенных старше 45.