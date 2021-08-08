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В Госдуме раскритиковали идею введения биометрии для водителей такси и каршеринга

Там отметили, что для эффективного регулирования этой отрасли первым делом следует принять соответствующий федеральный закон и только после этого предлагать улучшения.

8 августа, 13:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Инициатива утверждения регламента по сбору персональных данных и биометрии у водителей такси и каршеринга преждевременна, так как для этого сначала необходимо создать правовую базу. Об этом, комментируя соответствующее предложение Минцифры РФ, заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Депутат указал, что такого рода "подзаконные акты появляются при отсутствии адекватного комплексного закона, регулирующего таксомоторную деятельность". Лысаков добавил, что подобные предложения не принесут практически никакой пользы, а, напротив, лишь причинят ущерб обществу и организациям.

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"Есть федеральный закон о персональных данных. Без моего согласия никто не имеет права передавать информацию обо мне. Этими данными можно торговать и наносить ущерб тем таксистам, которые работают с этими компаниями. Я отношусь к таким предложениям как к преждевременным", — пояснил парламентарий.

Лысаков подчеркнул, что для эффективного регулирования отрасли такси и каршеринга первым делом следует принять соответствующий федеральный закон и только после этого "предлагать подзаконными актами те или иные улучшения, которые могут принести какую-то пользу".

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"Пока закона нет, это всё будет работать на дестабилизацию рынка, создание ажиотажа, уменьшение предложения и повышение стоимости поездки", — заключил депутат.

Как сообщалось ранее, Минцифры РФ предложило утвердить случаи сбора персональных данных и биометрии в различных организациях, в том числе такси и каршеринга. Согласно документу, это необходимо для идентификации водителей и арендаторов машин. В ведомстве считают, что поправки можно будет ввести уже с 1 января следующего года.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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