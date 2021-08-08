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Автомобиль с российскими военными слетел в кювет в Армении, есть погибший

По предварительным данным, военнослужащий на личном автомобиле по неизвестным причинам не справился с управлением.

8 августа, 13:29

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

В Армении на трассе Гюмри — Ереван в результате ДТП погиб российский военнослужащий, ещё четверо были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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По данным ведомства, инцидент произошёл 7 августа около семи часов утра в районе населённого пункта Талин. По предварительным данным, военный на личном автомобиле по неизвестным причинам не справился с управлением, в итоге машина улетела в кювет.

"Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находившихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение", — передаёт РИА "Новости" сообщение Южного военного округа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверку проводят правоохранители совместно с командованием воинской части.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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