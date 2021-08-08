Автомобиль с российскими военными слетел в кювет в Армении, есть погибший

В Армении на трассе Гюмри — Ереван в результате ДТП погиб российский военнослужащий, ещё четверо были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По данным ведомства, инцидент произошёл 7 августа около семи часов утра в районе населённого пункта Талин. По предварительным данным, военный на личном автомобиле по неизвестным причинам не справился с управлением, в итоге машина улетела в кювет.

"Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находившихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение", — передаёт РИА "Новости" сообщение Южного военного округа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверку проводят правоохранители совместно с командованием воинской части.