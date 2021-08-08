Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объявила о том, что удаляет свой телеграм-канал, в котором активно рассказывала о связанных с клубом событиях.

"В интересах "Спартака" — скорее потушить информационной пожар, который разгорелся в последние месяцы. Именно поэтому я ухожу из телеграм-канала. Хватит ворошить прошлое. А спорить с бывшими сотрудниками клуба о том, что уже произошло, — совершенно бессмысленно. Я уважаю клуб и болельщиков, вижу реакцию и считаю, что сейчас это будет единственно правильным решением", — цитирует Салихову "Спорт-Экспресс".

Она подчеркнула, что удалить канал с технической точки зрения оказалось не так просто, потому ей пришлось связываться с администрацией мессенджера. Отныне всё, что будет публиковаться в нём, будет не от её имени.

"В любом случае это уже прошлое. Сейчас гораздо важнее — то, что будет. Надеюсь, что все, кто желает "Спартаку" добра, также сосредоточатся на футболе. Удачи команде", — добавила Салихова.