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"Хватит ворошить прошлое": Жена Федуна объявила о том, что удаляет свой телеграм-канал

В последние дни она устроила перепалку с бывшим спортивным директором красно-белых.

8 августа, 13:29
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id17920565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zarema Salikhova</a></p>

Фото © VK / Zarema Salikhova

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объявила о том, что удаляет свой телеграм-канал, в котором активно рассказывала о связанных с клубом событиях.

"В интересах "Спартака" — скорее потушить информационной пожар, который разгорелся в последние месяцы. Именно поэтому я ухожу из телеграм-канала. Хватит ворошить прошлое. А спорить с бывшими сотрудниками клуба о том, что уже произошло, — совершенно бессмысленно. Я уважаю клуб и болельщиков, вижу реакцию и считаю, что сейчас это будет единственно правильным решением", — цитирует Салихову "Спорт-Экспресс".

Она подчеркнула, что удалить канал с технической точки зрения оказалось не так просто, потому ей пришлось связываться с администрацией мессенджера. Отныне всё, что будет публиковаться в нём, будет не от её имени.

"В любом случае это уже прошлое. Сейчас гораздо важнее — то, что будет. Надеюсь, что все, кто желает "Спартаку" добра, также сосредоточатся на футболе. Удачи команде", — добавила Салихова.

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Отметим, что в последние дни набрала обороты словесная перепалка между Заремой Салиховой и бывшим спортивным директором красно-белых Дмитрием Поповым. На фоне этого "Спартак" на этой неделе проиграл в двух матчах: "Бенфике" в Лиге чемпионов и "Нижнему Новгороду" в РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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