В Москве мальчик попал в ДТП, пытаясь достать из-под машины котёнка

В ДТП на востоке Москвы пострадал десятилетний ребёнок. Водитель такси не заметил мальчика, который пытался достать из-под припаркованного автомобиля котёнка, и наехал на него. Авария произошла во дворе дома на Новокосинской улице, сообщает столичная Госавтоинспекция в своём официальном телеграм-канале.

"С предварительным диагнозом "растяжение правой ноги" ребёнок доставлен в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП", — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть максимально внимательными при проезде в местах, где могут появиться дети. Кроме того, ГАИ попросила родителей напомнить своим чадам соблюдать элементарные нормы дорожной безопасности.