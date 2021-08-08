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В Москве мальчик попал в ДТП, пытаясь достать из-под машины котёнка

Ребёнка госпитализировали. Сотрудники московской Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств произошедшего.

8 августа, 14:26

Фото © Shutterstock

В ДТП на востоке Москвы пострадал десятилетний ребёнок. Водитель такси не заметил мальчика, который пытался достать из-под припаркованного автомобиля котёнка, и наехал на него. Авария произошла во дворе дома на Новокосинской улице, сообщает столичная Госавтоинспекция в своём официальном телеграм-канале.

"С предварительным диагнозом "растяжение правой ноги" ребёнок доставлен в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП", — говорится в сообщении.

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Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть максимально внимательными при проезде в местах, где могут появиться дети. Кроме того, ГАИ попросила родителей напомнить своим чадам соблюдать элементарные нормы дорожной безопасности.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места преступления. Через несколько часов после случившегося оперативники сумели задержать виновника аварии. Как рассказали в МВД, в этот момент он разбирал машину, чтобы скрыть повреждения.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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