СМИ сообщили о двух смертях от лихорадки Западного Нила в Сербии

Первые летальные случаи в этом году от последствий заражения лихорадкой Западного Нила зафиксированы в Сербии. От смертельной болезни умерло два человека, сообщила 8 августа газета Telegraf.

Известно, что погибшие мужчина и женщина 63 и 50 лет имели хронические заболевания.

Наличие комаров — переносчиков вируса зафиксировано в шести местах на территории города Панчево, а также в двух точках Белграда. Медики призывают граждан не появляться в названных районах и проявлять особую бдительность и осторожность.

Среди правил техники безопасности специалисты рекомендуют людям не выходить на улицу на рассвете и в сумерках, так как это активное время опасных насекомых. Граждан настоятельно призывают защищать свои жилища сетками и специальными средствами.

В течение нескольких дней сотрудники городской службы Белграда борются с насекомыми, распыляя в утренние часы на улицах города химикаты.