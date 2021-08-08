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СМИ сообщили о двух смертях от лихорадки Западного Нила в Сербии

Медики призывают граждан защищать свои жилища и не выходить на улицу на рассвете и в сумерках.

8 августа, 14:21

Фото © Shutterstock

Первые летальные случаи в этом году от последствий заражения лихорадкой Западного Нила зафиксированы в Сербии. От смертельной болезни умерло два человека, сообщила 8 августа газета Telegraf.

Известно, что погибшие мужчина и женщина 63 и 50 лет имели хронические заболевания.

На Украине зафиксировали случай заражения лихорадкой Западного Нила

На Украине зафиксировали случай заражения лихорадкой Западного Нила

Наличие комаров — переносчиков вируса зафиксировано в шести местах на территории города Панчево, а также в двух точках Белграда. Медики призывают граждан не появляться в названных районах и проявлять особую бдительность и осторожность.

Среди правил техники безопасности специалисты рекомендуют людям не выходить на улицу на рассвете и в сумерках, так как это активное время опасных насекомых. Граждан настоятельно призывают защищать свои жилища сетками и специальными средствами.

Актёр сериала "Твин Пикс" умер из-за лихорадки Западного Нила

Актёр сериала "Твин Пикс" умер из-за лихорадки Западного Нила

В течение нескольких дней сотрудники городской службы Белграда борются с насекомыми, распыляя в утренние часы на улицах города химикаты.

Ранее сообщалось,что новым коронавирусам-мутантам предложили давать имена созвездий. В ВОЗ рассматривался и вариант с греческими богами и богинями, но позже от него отказались.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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