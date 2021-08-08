СМИ сообщили о двух смертях от лихорадки Западного Нила в Сербии
Медики призывают граждан защищать свои жилища и не выходить на улицу на рассвете и в сумерках.
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Первые летальные случаи в этом году от последствий заражения лихорадкой Западного Нила зафиксированы в Сербии. От смертельной болезни умерло два человека, сообщила 8 августа газета Telegraf.
Известно, что погибшие мужчина и женщина 63 и 50 лет имели хронические заболевания.
Наличие комаров — переносчиков вируса зафиксировано в шести местах на территории города Панчево, а также в двух точках Белграда. Медики призывают граждан не появляться в названных районах и проявлять особую бдительность и осторожность.
Среди правил техники безопасности специалисты рекомендуют людям не выходить на улицу на рассвете и в сумерках, так как это активное время опасных насекомых. Граждан настоятельно призывают защищать свои жилища сетками и специальными средствами.
В течение нескольких дней сотрудники городской службы Белграда борются с насекомыми, распыляя в утренние часы на улицах города химикаты.
Ранее сообщалось,что новым коронавирусам-мутантам предложили давать имена созвездий. В ВОЗ рассматривался и вариант с греческими богами и богинями, но позже от него отказались.
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