Горбачёв назвал безобразием отсутствие флага и гимна РФ на Олимпиаде
Экс-президент сказал, что смотрел практически все соревнования, и отметил несправедливое судейство по отношению к нашим спортсменам.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что считает безобразием отсутствие флага и гимна РФ на Олимпиаде в Токио. Таким мнением он поделился в эфире радио "Комсомольская правда".
"Я почти всю Олимпиаду смотрел. Впечатление… такое, как будто до конца не хватило духа. Я не специалист, чтобы анализировать, а то, что не было гимна и флага России, это безобразие!" — сказал Горбачёв.
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Он также отметил, что обратил внимание на несправедливое судейство по отношению к спортсменам РФ.
Уже состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по числу наград Россия третья. Впереди лишь США и Китай.
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