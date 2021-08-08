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Горбачёв назвал безобразием отсутствие флага и гимна РФ на Олимпиаде

Экс-президент сказал, что смотрел практически все соревнования, и отметил несправедливое судейство по отношению к нашим спортсменам.

8 августа, 16:22

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что считает безобразием отсутствие флага и гимна РФ на Олимпиаде в Токио. Таким мнением он поделился в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я почти всю Олимпиаду смотрел. Впечатление… такое, как будто до конца не хватило духа. Я не специалист, чтобы анализировать, а то, что не было гимна и флага России, это безобразие!" — сказал Горбачёв.

"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио

"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио

Он также отметил, что обратил внимание на несправедливое судейство по отношению к спортсменам РФ.

Уже состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по числу наград Россия третья. Впереди лишь США и Китай.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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