Горбачёв назвал безобразием отсутствие флага и гимна РФ на Олимпиаде

Президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что считает безобразием отсутствие флага и гимна РФ на Олимпиаде в Токио. Таким мнением он поделился в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я почти всю Олимпиаду смотрел. Впечатление… такое, как будто до конца не хватило духа. Я не специалист, чтобы анализировать, а то, что не было гимна и флага России, это безобразие!" — сказал Горбачёв.

Он также отметил, что обратил внимание на несправедливое судейство по отношению к спортсменам РФ.