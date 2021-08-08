В Латвии разбился частный самолёт с двумя гражданами Литвы на борту

Гражданин Литвы погиб в результате крушения частного самолёта в Латвии. Об этом сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс.

"В окрестностях города Цесис произошло авиационное происшествие с самолётом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано", — сказал он, добавив, что обстоятельства происшествия предстоит выяснить следствию.

По словам Винцевса, частное воздушное судно (его модель не называется) зарегистрировано в Литве. На борту находились двое граждан республики, один из которых скончался на месте от полученных при падении травм, а другой был госпитализирован.