В Латвии разбился частный самолёт с двумя гражданами Литвы на борту
Один из них от полученных травм скончался на месте, другой выжил и был госпитализирован. Причины и обстоятельства аварии установит следствие.
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Гражданин Литвы погиб в результате крушения частного самолёта в Латвии. Об этом сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс.
"В окрестностях города Цесис произошло авиационное происшествие с самолётом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано", — сказал он, добавив, что обстоятельства происшествия предстоит выяснить следствию.
По словам Винцевса, частное воздушное судно (его модель не называется) зарегистрировано в Литве. На борту находились двое граждан республики, один из которых скончался на месте от полученных при падении травм, а другой был госпитализирован.
Ранее Лайф писал о гибели двух человек при крушении вертолёта на Украине. Пожар, возникший в результате происшествия, вскоре был потушен сотрудниками ГСЧС.
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