"Мне кажется, всё получилось": Захарова заявила о героизме российских олимпийцев на Играх в Токио

Сегодня на Красной площади прошёл праздничный концерт, на котором чествовали наших спортсменов. А кульминацией мероприятия стал выход олимпийцев на сцену для исполнения долгожданного гимна России.