НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Мне кажется, всё получилось": Захарова заявила о героизме российских олимпийцев на Играх в Токио

Сегодня на Красной площади прошёл праздничный концерт, на котором чествовали наших спортсменов. А кульминацией мероприятия стал выход олимпийцев на сцену для исполнения долгожданного гимна России.

8 августа, 16:44

Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Захарова заявила о героизме российских олимпийцев на Играх в Токио. Видео © LIFE

Сегодня в Москве на Красной площади состоялся праздничный концерт в честь возвращения олимпийской сборной России с Игр в Токио. Ведущая мероприятия официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах поделилась мнением о результатах наших спортсменов.

"Вы знаете, обычно к месту проведения Олимпиады спортсмены приносят Олимпийский огонь, а наши спортсмены сегодня принесли настоящий олимпийский дух сюда — на Красную площадь. Они герои! <...> А как болела вся страна! Мы делали всё, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далёком Токио. И мне кажется, что всё получилось", — отметила дипломат.

"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио

"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио

На праздничном мероприятии пианист Денис Мацуев и музыканты под руководством дирижёра Юрия Башмета выступили перед олимпийцами. Они исполнили несколько композиций, включая микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen We Will Rock You. Отметим, что музыка российского композитора звучала во время церемоний награждения с участием наших спортсменов на Играх в Токио.

Кульминацией концерта стал выход олимпийцев на сцену для исполнения долгожданного гимна России. Денис Мацуев, рассказывая о своих впечатлениях об Играх, заявил, что переживал за каждого спортсмена так, что даже сорвал голос.

"Так здорово, что в Токио наши исконно русские дисциплины возродились, так сказать <...> И то, что по понятно каким обстоятельствам не звучал наш гимн [на Играх в Токио], но звучал Первый концерт Чайковского, который мы сегодня провели", — рассказал артист.

Тимановская, трансгендеры и судейский беспредел: Почему Олимпиада в Токио была самой странной в истории

Тимановская, трансгендеры и судейский беспредел: Почему Олимпиада в Токио была самой странной в истории

Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Захарова назвала врагами Украины устроивших травлю прыгуньи Магучих за фото с Ласицкене

сегодня в 17:48

"Для нас ты победила!": У здания ОКР в Москве прошёл флешмоб в поддержку Дины Авериной

сегодня в 17:24

"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Сёмина

сегодня в 16:38

Власти Британии намерены обратиться к армии из-за перебоев с поставками продуктов

сегодня в 17:38

Подозреваемого в расправе над семьёй адмирала Лобанова похоронили с воинскими почестями

сегодня в 17:18

Новости партнеров

Layer 1