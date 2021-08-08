"Мне кажется, всё получилось": Захарова заявила о героизме российских олимпийцев на Играх в Токио
Сегодня на Красной площади прошёл праздничный концерт, на котором чествовали наших спортсменов. А кульминацией мероприятия стал выход олимпийцев на сцену для исполнения долгожданного гимна России.
Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей
Захарова заявила о героизме российских олимпийцев на Играх в Токио. Видео © LIFE
Сегодня в Москве на Красной площади состоялся праздничный концерт в честь возвращения олимпийской сборной России с Игр в Токио. Ведущая мероприятия официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах поделилась мнением о результатах наших спортсменов.
"Вы знаете, обычно к месту проведения Олимпиады спортсмены приносят Олимпийский огонь, а наши спортсмены сегодня принесли настоящий олимпийский дух сюда — на Красную площадь. Они герои! <...> А как болела вся страна! Мы делали всё, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далёком Токио. И мне кажется, что всё получилось", — отметила дипломат.
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На праздничном мероприятии пианист Денис Мацуев и музыканты под руководством дирижёра Юрия Башмета выступили перед олимпийцами. Они исполнили несколько композиций, включая микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen We Will Rock You. Отметим, что музыка российского композитора звучала во время церемоний награждения с участием наших спортсменов на Играх в Токио.
Кульминацией концерта стал выход олимпийцев на сцену для исполнения долгожданного гимна России. Денис Мацуев, рассказывая о своих впечатлениях об Играх, заявил, что переживал за каждого спортсмена так, что даже сорвал голос.
"Так здорово, что в Токио наши исконно русские дисциплины возродились, так сказать <...> И то, что по понятно каким обстоятельствам не звучал наш гимн [на Играх в Токио], но звучал Первый концерт Чайковского, который мы сегодня провели", — рассказал артист.
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Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
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