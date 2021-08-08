Подозреваемого в расправе над семьёй адмирала Лобанова похоронили с воинскими почестями

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище с воинскими почестями похоронили адмирала в отставке Леонида Лобанова. Его могила находится в одной ограде с женой и сыном, в жестоком убийстве которых подозревают самого военного. На прощание пришли дочери и внуки, а также знакомые погибших. Об этом сообщает "Фонтанка".

На похоронах было мало прощальных речей, но говорили только хорошее. Об убийстве жены адмирала и его сына не вспоминали. Дочь Леонида Лобанова, первая забившая тревогу о смерти родных, написала стихотворение своему отцу.

"Дорогой папочка. Почему я тебе не сказала, что ты лучший из людей. Не сказала и вот, опоздала, это будет печалью моей... Одной крови с тобой мы были, ко всему был у нас интерес", — прочитала она сквозь слёзы.

Также сообщается, что на похороны пришла соседка, которая прожила рядом с семьёй Леонида Лобанова около 60 лет. По её словам, это были порядочные люди, такую утрату ей нелегко пережить.

"В день ВМФ мы стали беспокоиться, когда не позвонил и не поздравил, и мы не могли его найти... Я и сейчас не могу отойти от этой утраты, но то, что он порядочный, добрый, но чуть-чуть закрытый человек, знали все мы... Он прошёл славный путь... Чист душой и любит море", — рассказал один из знакомых погибшей семьи.