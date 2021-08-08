NI назвал пять признаков краха мирового господства Вашингтона

Признаки того, что американское превосходство в экономической и военной жизни на планете подошло к концу, описал обозреватель National Interest Марк Кац.

Как пишет автор, эпоха биполярной системы международных отношений в мире отмечалась в том числе соперничеством друг с другом СССР и США. Распад Советского Союза оставил США единственной доминирующей силой. Но реалии начала XXI века меняют взгляды на положение американской стороны.

О конце гегемонии Вашингтона говорит то, что Америка не взяла верх в длительных военных операциях в Афганистане и Ираке. Кроме того, отмечает Кац, США дали слабый ответ России из-за событий 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине. Также Белый дом уступил Москве, Тегерану и Анкаре инициативу в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке — в Сирии и Йемене, а также на севере Африки — в Ливии.

Автор статьи также отмечает тот факт, что Китай беспрепятственно утверждает своё господство в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. А попытки США сблизиться со своими противниками оказались безуспешны. Американскому правительству также не удалось убедить своих союзников не сотрудничать с соперниками Вашингтона.

По словам Каца, заключительными признаками того, что однополярный мир во главе с Соединёнными Штатами подходит к концу, — это решение Белого дома вывести вооружённые силы США из Афганистана и их планируемый уход из Ирака в конце 2021 года.

Согласно статье, эксперты не едины во мнении о будущем мирового порядка. Специалисты называют Китай следующей доминирующей державой. Другие придерживаются позиции, что мир вновь разделится на два центра: в Пекине и Вашингтоне. Третья сила, которая войдёт в новую систему и способна балансировать в ней, — это Россия, считают эксперты.