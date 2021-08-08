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"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Сёмина

Сам именитый наставник ещё до перерыва получил предупреждение за слишком эмоциональное несогласие с решением арбитра.

8 августа, 16:38
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Футбольный клуб "Ростов" набрал первые очки в сезоне, сыграв вничью с "Химками" — 1:1. Добавим, что эта встреча стала дебютной для Юрия Сёмина в качестве главного тренера жёлто-синих.

На гол нападающего ростовчан Николая Комличенко хозяева ответили точным ударом Дениса Глушакова. Также отметим, что ещё по ходу первого тайма наставник "Ростова" Юрий Сёмин получил предупреждение за то, что был не согласен с решением главного арбитра матча Павла Шадыханова.

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В следующем матче "Ростов" дома примет ЦСКА, а "Химки" на выезде встретятся с "Сочи".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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