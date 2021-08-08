Любовь Соболь уехала из России, несмотря на запрет
Экс-юрист ФБК вылетела в Турцию. Не исключено, что оттуда она направится в какую-то третью страну.
Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Бывший юрист ФБК* Любовь Соболь уехала из России, несмотря на свой приговор, согласно которому ей запрещается покидать Москву и Московскую область. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, она вылетела сегодня в Стамбул.
"Возможно, оттуда она переберётся в какую-либо третью страну", — сказал собеседник агентства.
Напомним, на днях суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы. Её признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции в столице. Кроме "санитарного дела" в апреле Соболь также была приговорена к году исправительных работ условно с удержанием 10% дохода по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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