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Любовь Соболь уехала из России, несмотря на запрет

Экс-юрист ФБК вылетела в Турцию. Не исключено, что оттуда она направится в какую-то третью страну.

8 августа, 16:55

Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Бывший юрист ФБК* Любовь Соболь уехала из России, несмотря на свой приговор, согласно которому ей запрещается покидать Москву и Московскую область. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, она вылетела сегодня в Стамбул.

"Возможно, оттуда она переберётся в какую-либо третью страну", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, на днях суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы. Её признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции в столице. Кроме "санитарного дела" в апреле Соболь также была приговорена к году исправительных работ условно с удержанием 10% дохода по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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