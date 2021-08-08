Любовь Соболь уехала из России, несмотря на запрет

Бывший юрист ФБК* Любовь Соболь уехала из России, несмотря на свой приговор, согласно которому ей запрещается покидать Москву и Московскую область. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, она вылетела сегодня в Стамбул.