НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Шереметьево россиянин пытался попасть на взлётную полосу через багажные ленты

"Безбилетником" оказался житель Ялты 1994 года рождения. Его привлекли к административной ответственности по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.

8 августа, 17:12

Скриншот видео © Соцсети

В аэропорту Шереметьево россиянин попытался пробраться на взлётную полосу через багажные ленты. Видео © Соцсети

В столичном аэропорту Шереметьево мужчина попытался попасть на взлётно-посадочную полосу через багажные ленты, но трюк не удался, его задержали. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Центральному федеральному округу. Видео с предприимчивым "безбилетником", снятое камерами наблюдения, появилось в социальных сетях.

"28 июля в дежурную часть ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о том, что на третьем этаже терминала D неизвестный мужчина, находясь на багажной ленте,​ через технологическое окно проник в комплектовочное помещение", — говорится в сообщении ведомства.

Связанный пассажир бизнес-класса из Читы помочился на пол в самолёте

Связанный пассажир бизнес-класса из Читы помочился на пол в самолёте

На кадрах видно, что в течение нескольких секунд мужчина отчаянно пытался бежать по движущейся багажной ленте, а потом спотыкается и падает, зацепившись за ограждение руками и рюкзаком. В тот же момент с него сползают ботинки и уезжают дальше. Однако даже после этого нарушитель решил не сдаваться и продолжил путешествие, но уже лёжа. Так россиянину удалось добраться до пункта сортировки, где он благополучно застрял в устройстве сканирования багажа, выбраться из которого самостоятельно уже не смог. В итоге извлекать мужчину из этой ловушки пришлось сотрудникам службы безопасности аэропорта.

Как уточнили в МВД, нарушителем оказался житель Ялты 1994 года рождения. За свою выходку он был привлечён к административной ответственности по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.

"Матюги стояли жуткие": Семейную пару дебоширов оштрафовали за скандал с Ваенгой на борту самолёта

"Матюги стояли жуткие": Семейную пару дебоширов оштрафовали за скандал с Ваенгой на борту самолёта

А на днях мы писали о девушке, которая устроила дебош в аэропорту Шереметьево и попала на видео. Успокаивать разбушевавшуюся даму пришлось полицейским, которых вызвали сотрудники воздушной гавани.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Девушка устроила дебош в аэропорту Шереметьево и попала на видео

3 августа, 22:08

В Москве встретили российских саблисток, взявших золото Олимпиады в Токио

1 августа, 15:08

В Латвии разбился частный самолёт с двумя гражданами Литвы на борту

сегодня в 16:09

Захарова назвала врагами Украины устроивших травлю прыгуньи Магучих за фото с Ласицкене

сегодня в 17:48

Власти Британии намерены обратиться к армии из-за перебоев с поставками продуктов

сегодня в 17:38

Новости партнеров

Layer 1