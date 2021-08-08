В Шереметьево россиянин пытался попасть на взлётную полосу через багажные ленты
"Безбилетником" оказался житель Ялты 1994 года рождения. Его привлекли к административной ответственности по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.
Скриншот видео © Соцсети
В аэропорту Шереметьево россиянин попытался пробраться на взлётную полосу через багажные ленты. Видео © Соцсети
В столичном аэропорту Шереметьево мужчина попытался попасть на взлётно-посадочную полосу через багажные ленты, но трюк не удался, его задержали. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Центральному федеральному округу. Видео с предприимчивым "безбилетником", снятое камерами наблюдения, появилось в социальных сетях.
"28 июля в дежурную часть ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о том, что на третьем этаже терминала D неизвестный мужчина, находясь на багажной ленте, через технологическое окно проник в комплектовочное помещение", — говорится в сообщении ведомства.
На кадрах видно, что в течение нескольких секунд мужчина отчаянно пытался бежать по движущейся багажной ленте, а потом спотыкается и падает, зацепившись за ограждение руками и рюкзаком. В тот же момент с него сползают ботинки и уезжают дальше. Однако даже после этого нарушитель решил не сдаваться и продолжил путешествие, но уже лёжа. Так россиянину удалось добраться до пункта сортировки, где он благополучно застрял в устройстве сканирования багажа, выбраться из которого самостоятельно уже не смог. В итоге извлекать мужчину из этой ловушки пришлось сотрудникам службы безопасности аэропорта.
Как уточнили в МВД, нарушителем оказался житель Ялты 1994 года рождения. За свою выходку он был привлечён к административной ответственности по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.
А на днях мы писали о девушке, которая устроила дебош в аэропорту Шереметьево и попала на видео. Успокаивать разбушевавшуюся даму пришлось полицейским, которых вызвали сотрудники воздушной гавани.
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