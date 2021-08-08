Захарова назвала врагами Украины устроивших травлю прыгуньи Магучих за фото с Ласицкене
Дипломат также добавила, что наши спортсмены, в свою очередь, продемонстрировали "класс мирового уровня", не смешивая соревнования с политикой.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которую вызвали на разговор в Минобороны Незалежной из-за фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. По мнению дипломата, украинскому ведомству следует обратить внимание на тех, кто устраивает травлю своей спортсменки.
"А ещё в украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "информационным объектом операций врага". Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат также добавила, что российские спортсмены, в свою очередь, продемонстрировали на Играх в Токио "класс мирового уровня", не смешивая соревнования с политикой.
Как ранее сообщал Лайф, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили на родине за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде. Спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
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