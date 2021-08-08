Захарова назвала врагами Украины устроивших травлю прыгуньи Магучих за фото с Ласицкене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которую вызвали на разговор в Минобороны Незалежной из-за фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. По мнению дипломата, украинскому ведомству следует обратить внимание на тех, кто устраивает травлю своей спортсменки.

"А ещё в украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "информационным объектом операций врага". Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат также добавила, что российские спортсмены, в свою очередь, продемонстрировали на Играх в Токио "класс мирового уровня", не смешивая соревнования с политикой.