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Глава МИД Белоруссии рассказал о предложении Евросоюза "перейти на сторону народа"

По словам Владимира Макея, его оппоненты часто говорят об "эффекте домино" — когда за одним ушедшим политиком следуют и другие члены правительства, в результате чего "власть рушится".

8 августа, 19:04

Владимир Макей. Фото © ТАСС / Блинов Максим

После того как в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, министр иностранных дел республики Владимир Макей получил СМС от своего коллеги из Евросоюза, где тот предлагал ему "перейти на сторону народа". Об этом дипломат рассказал в пятой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции", которую показал телеканал СТВ.

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"Один европейский коллега написал мне такое СМС: "Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие". Так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: если вы перейдёте, это будет как эффект домино — за вами последуют другие члены правительства, и тогда власть рухнет", — поделился Макей.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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