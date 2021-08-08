Глава МИД Белоруссии рассказал о предложении Евросоюза "перейти на сторону народа"

После того как в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, министр иностранных дел республики Владимир Макей получил СМС от своего коллеги из Евросоюза, где тот предлагал ему "перейти на сторону народа". Об этом дипломат рассказал в пятой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции", которую показал телеканал СТВ.

"Один европейский коллега написал мне такое СМС: "Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие". Так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: если вы перейдёте, это будет как эффект домино — за вами последуют другие члены правительства, и тогда власть рухнет", — поделился Макей.