Глава МИД Белоруссии рассказал о предложении Евросоюза "перейти на сторону народа"
По словам Владимира Макея, его оппоненты часто говорят об "эффекте домино" — когда за одним ушедшим политиком следуют и другие члены правительства, в результате чего "власть рушится".
Владимир Макей. Фото © ТАСС / Блинов Максим
После того как в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, министр иностранных дел республики Владимир Макей получил СМС от своего коллеги из Евросоюза, где тот предлагал ему "перейти на сторону народа". Об этом дипломат рассказал в пятой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции", которую показал телеканал СТВ.
"Один европейский коллега написал мне такое СМС: "Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие". Так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь: если вы перейдёте, это будет как эффект домино — за вами последуют другие члены правительства, и тогда власть рухнет", — поделился Макей.
Ранее Лайф рассказал, кто и зачем подготавливал "цветную революцию" в Белоруссии. Как полагают эксперты, госпереворот в Минске готовился западными спецслужбами для отработки будущих операций на территории России.
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