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"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в московском дерби

Для красно-синих это уже второе поражение в противостояниях против столичных клубов. До этого они уступили "Локомотиву".

8 августа, 18:57

"Динамо" в напряжённом матче третьего тура РПЛ одержало победу над ЦСКА в московском дерби со счётом 2:1.

По ходу первого тайма армейцы смотрелись интереснее, что привело к голу Эджуке. Однако во втором тайме бело-голубые резко добавили и сумели сломить сопротивление красно-синих. В итоге дубль Фомина принёс три очка именно команде Сандро Шварца.

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Для "Динамо" это третья победа в сезоне в трёх турах. Наряду с "Рубином" и "Зенитом" бело-голубые возглавляют таблицу РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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