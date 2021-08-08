"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в московском дерби

"Динамо" в напряжённом матче третьего тура РПЛ одержало победу над ЦСКА в московском дерби со счётом 2:1.

По ходу первого тайма армейцы смотрелись интереснее, что привело к голу Эджуке. Однако во втором тайме бело-голубые резко добавили и сумели сломить сопротивление красно-синих. В итоге дубль Фомина принёс три очка именно команде Сандро Шварца.