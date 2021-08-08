"Рубин" обыграл "Ахмат" в домашнем матче РПЛ

Казанский "Рубин" одержал победу в матче против грозненского "Ахмата" в домашнем матче третьего тура РПЛ.

Счёт в матче до перерыва открыл Даниил Уткин, который великолепно исполнил штрафной. Однако во втором тайме подшефные Леонида Слуцкого благодаря голу Хакшабановича и автоголу Янку вырвали победу.