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"Рубин" обыграл "Ахмат" в домашнем матче РПЛ

Команда Леонида Слуцкого на старте сезона одерживает третью победу.

8 августа, 18:59
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" одержал победу в матче против грозненского "Ахмата" в домашнем матче третьего тура РПЛ.

Счёт в матче до перерыва открыл Даниил Уткин, который великолепно исполнил штрафной. Однако во втором тайме подшефные Леонида Слуцкого благодаря голу Хакшабановича и автоголу Янку вырвали победу.

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"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Сёмина

Для "Рубина" это третья победа в трёх стартовых турах нового сезона РПЛ, "Ахмат" же имеет три очка в своём активе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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