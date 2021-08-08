"Рубин" обыграл "Ахмат" в домашнем матче РПЛ
Команда Леонида Слуцкого на старте сезона одерживает третью победу.
Фото © ФК "Рубин"
Казанский "Рубин" одержал победу в матче против грозненского "Ахмата" в домашнем матче третьего тура РПЛ.
Счёт в матче до перерыва открыл Даниил Уткин, который великолепно исполнил штрафной. Однако во втором тайме подшефные Леонида Слуцкого благодаря голу Хакшабановича и автоголу Янку вырвали победу.
Для "Рубина" это третья победа в трёх стартовых турах нового сезона РПЛ, "Ахмат" же имеет три очка в своём активе.
Комментариев: 0