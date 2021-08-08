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На греческом острове разбился самолёт, который тушил масштабный пожар

Несмотря на то что воздушное судно восстановлению не подлежит, 39-летнему пилоту удалось выжить.

8 августа, 19:44
<p>Фото © <a href="https://www.makeleio.gr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">makeleio.gr</a></p>

Фото © makeleio.gr

На греческом острове Закинф экстренную посадку совершил пожарный самолёт типа PZL. Поломка произошла, когда он сбрасывал воду на пожар, который разгорелся между поселениями Литакия и Махерадо.

Как сообщает общественное телевидение ERT, пилот совершил вынужденную посадку в районе соснового леса. 39-летний лётчик выжил, с места крушения его забрали пожарные.

В Симферополе экстренно сел Boeing из Москвы с проблемами в двигателе

В Симферополе экстренно сел Boeing из Москвы с проблемами в двигателе

Ранее Лайф рассказывал, что подавший сигнал тревоги самолёт, следовавший из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Казани. Посадка прошла в столице Татарстана в штатном режиме.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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