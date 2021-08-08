На греческом острове разбился самолёт, который тушил масштабный пожар

На греческом острове Закинф экстренную посадку совершил пожарный самолёт типа PZL. Поломка произошла, когда он сбрасывал воду на пожар, который разгорелся между поселениями Литакия и Махерадо.

Как сообщает общественное телевидение ERT, пилот совершил вынужденную посадку в районе соснового леса. 39-летний лётчик выжил, с места крушения его забрали пожарные.