На греческом острове разбился самолёт, который тушил масштабный пожар
Несмотря на то что воздушное судно восстановлению не подлежит, 39-летнему пилоту удалось выжить.
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На греческом острове Закинф экстренную посадку совершил пожарный самолёт типа PZL. Поломка произошла, когда он сбрасывал воду на пожар, который разгорелся между поселениями Литакия и Махерадо.
Как сообщает общественное телевидение ERT, пилот совершил вынужденную посадку в районе соснового леса. 39-летний лётчик выжил, с места крушения его забрали пожарные.
Ранее Лайф рассказывал, что подавший сигнал тревоги самолёт, следовавший из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Казани. Посадка прошла в столице Татарстана в штатном режиме.
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