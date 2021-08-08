В "Векторе" объяснили, почему пока не нужно вакцинировать от ковида детей
Вместе с тем учёный считает, что создавать препарат для этого всё равно нужно — могут появиться новые опасные штаммы.
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В массовой вакцинации детей и подростков в России сейчас нет необходимости, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. И дело даже не в сертификате соответствующей вакцины. Дети в целом переносят заболевания легче.
"Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований (детской вакцины. — Прим. ред.) необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, нет никаких оснований. Дети в целом болеют всё равно принципиально легче", — сказал Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия-1".
Тем не менее, заявил он, нужно иметь в наличии инструмент для защиты детей от коронавируса, так как новые штаммы могут быть более опасными для них.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от ковида. Повышенной заболеваемости у этой группы населения в настоящий момент нет.
Между тем 5 июля в Москве начато клиническое исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" для подростков 12–17 лет. Оно проходит на базе двух детских больниц. Прививают подростков в меньшей дозировке, чем взрослых. Исследование продлится год, в течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей.
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