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"Как мы переживали": Захарова назвала героями российских медалистов Олимпиады в Токио

Официальный представитель МИД подчеркнула, что вместе со спортсменами сражались их родители, команда, тренеры.

8 августа, 21:21
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Фото © Facebook / Мария Захарова

Спортсмены из олимпийской сборной России являются настоящими героями. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя итоги Олимпиады в Токио.

"Они герои. В каких условиях они сражались, и сражались не только они. Сражались их родители, их сборная, их команда, тренеры — все те, кто обеспечивал их победу", — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Захарова особое внимание обратила на тот факт, что российских олимпийцев поддерживала вся страна, стараясь сделать так, чтобы это чувствовалось в Токио.

"Мы переживали, как мы делали всё, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далёком Токио", добавила дипломат.

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Напомним, 8 августа состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по числу наград Россия третья. Впереди лишь США и Китай.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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