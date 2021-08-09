Спортсмены из олимпийской сборной России являются настоящими героями. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя итоги Олимпиады в Токио.

"Они герои. В каких условиях они сражались, и сражались не только они. Сражались их родители, их сборная, их команда, тренеры — все те, кто обеспечивал их победу", — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Захарова особое внимание обратила на тот факт, что российских олимпийцев поддерживала вся страна, стараясь сделать так, чтобы это чувствовалось в Токио.

"Мы переживали, как мы делали всё, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далёком Токио", — добавила дипломат.