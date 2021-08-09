"Как мы переживали": Захарова назвала героями российских медалистов Олимпиады в Токио
Официальный представитель МИД подчеркнула, что вместе со спортсменами сражались их родители, команда, тренеры.
Фото © Facebook / Мария Захарова
Спортсмены из олимпийской сборной России являются настоящими героями. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя итоги Олимпиады в Токио.
"Они герои. В каких условиях они сражались, и сражались не только они. Сражались их родители, их сборная, их команда, тренеры — все те, кто обеспечивал их победу", — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".
Захарова особое внимание обратила на тот факт, что российских олимпийцев поддерживала вся страна, стараясь сделать так, чтобы это чувствовалось в Токио.
"Мы переживали, как мы делали всё, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далёком Токио", — добавила дипломат.
Напомним, 8 августа состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по числу наград Россия третья. Впереди лишь США и Китай.
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