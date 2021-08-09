Гимнастка из Израиля ответила на претензии к судейству на Олимпиаде в Токио

Израильская спортсменка по художественной гимнастике Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Токио, высказалась о судействе в этом виде спорта на прошедших в Японии соревнованиях. Она отметила, что не обращает внимания на другие результаты, кроме своих.

"Жалобы России на несправедливое судейство? Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нет большей радости и гордости, чем вернуться домой с таким результатом. Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты", — высказалась она в беседе с израильским изданием Sport5.