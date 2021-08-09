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Гимнастка из Израиля ответила на претензии к судейству на Олимпиаде в Токио

Спортсменка до сих пор не может поверить, что является олимпийской чемпионкой и обладательницей золотой медали.

8 августа, 21:59
<p>Линой Ашрам. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Линой Ашрам. Фото © ТАСС / ЕРА

Израильская спортсменка по художественной гимнастике Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Токио, высказалась о судействе в этом виде спорта на прошедших в Японии соревнованиях. Она отметила, что не обращает внимания на другие результаты, кроме своих.

"Жалобы России на несправедливое судейство? Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нет большей радости и гордости, чем вернуться домой с таким результатом. Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты", — высказалась она в беседе с израильским изданием Sport5.

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Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Российская команда по итогам выступлений и судейства подала шесть протестов, два из которых были удовлетворены.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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