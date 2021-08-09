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Журова поспорила с Познером из-за слов о наказании России на Олимпиаде в Токио

Журналист назвал справедливым тот факт, что команде запретили выступать под национальным флагом.

9 августа, 14:54
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова не согласилась с высказыванием Владимира Познера о том, что Россия получила заслуженное наказание за допинг на Играх в Токио. По её мнению, в итоге пострадали спортсмены, которые не имели никакого отношения к скандалу и сочинской Олимпиаде.

"Познер говорил как раз про чиновников и других людей, которых должны были наказать за историю с допингом. Не хочу даже обсуждать, кого в итоге наказали, а кого нет, потому что здесь это вторично. При чём же спортсмены, которые поехали выступать? Они не имели отношения к сочинской Олимпиаде, допинговому скандалу. И наказали в итоге не Россию, а именно этих ребят", — объяснила Журова в беседе с "Лентой.ру".

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Депутат выразила сожаление, что российские олимпийцы "слышали массу нелицеприятных вещей в свой адрес". Решение же о наказании повлияло на количество спортсменов, принявших участие в Олимпиаде в Токио. Как отметила Журова, "наказали фактическим отсутствием лёгкой атлетики". По её оценке, "Россия уже очистилась" и пора перевернуть эту страницу. В настоящий момент претензий к стране нет.

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"Он просто не знает, за кого ему болеть": Губерниев ответил Познеру на слова о наказании России на Олимпиаде в Токио

Напомним, ранее Познер назвал справедливым тот факт, что России запретили выступать под национальным флагом, поскольку наша сборная действительно была замешана в нарушении антидопинговых правил.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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Комментариев: 1

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Александр Лютеровичсегодня в 15:03

Познеру давно пора съехать из наших краёв,надоел,хуже горькой редьки.

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