Журова поспорила с Познером из-за слов о наказании России на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова не согласилась с высказыванием Владимира Познера о том, что Россия получила заслуженное наказание за допинг на Играх в Токио. По её мнению, в итоге пострадали спортсмены, которые не имели никакого отношения к скандалу и сочинской Олимпиаде.

"Познер говорил как раз про чиновников и других людей, которых должны были наказать за историю с допингом. Не хочу даже обсуждать, кого в итоге наказали, а кого нет, потому что здесь это вторично. При чём же спортсмены, которые поехали выступать? Они не имели отношения к сочинской Олимпиаде, допинговому скандалу. И наказали в итоге не Россию, а именно этих ребят", — объяснила Журова в беседе с "Лентой.ру".

Депутат выразила сожаление, что российские олимпийцы "слышали массу нелицеприятных вещей в свой адрес". Решение же о наказании повлияло на количество спортсменов, принявших участие в Олимпиаде в Токио. Как отметила Журова, "наказали фактическим отсутствием лёгкой атлетики". По её оценке, "Россия уже очистилась" и пора перевернуть эту страницу. В настоящий момент претензий к стране нет.