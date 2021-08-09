"Он просто не знает, за кого ему болеть": Губерниев ответил Познеру на слова о наказании России на Олимпиаде в Токио

Ранее автор выходящей на Первом канале программы назвал справедливым тот факт, что нашим спортсменам запретили выступать под национальным флагом.