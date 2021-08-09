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"Он просто не знает, за кого ему болеть": Губерниев ответил Познеру на слова о наказании России на Олимпиаде в Токио

Ранее автор выходящей на Первом канале программы назвал справедливым тот факт, что нашим спортсменам запретили выступать под национальным флагом.

9 августа, 12:07
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев раскритиковал журналиста Владимира Познера, чья программа выходит на Первом канале, за слова о том, что Россия заслужила наказание за допинговые скандалы. Об этом сообщает Ura.ru.

Ранее Познер назвал справедливым тот факт, что России запретили выступать под национальным флагом, поскольку наша сборная действительно была замешана в нарушении антидопинговых правил.

"Очень уважаю Познера, но он распыляется. Владимир Владимирович просто не знает, за кого ему болеть. То ли за США, чьим гражданином он является, то ли за сборную Франции, чей паспорт у него тоже есть. Сложно ему приходится с Америкой и Францией, а там ещё и Россия", — сказал Губерниев.

"Можно быть удовлетворёнными": Познер высказался об итогах Олимпиады в Токио для России

"Можно быть удовлетворёнными": Познер высказался об итогах Олимпиады в Токио для России

Накануне состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Сборная России завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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