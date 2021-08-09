"Золотой рейс" с олимпийцами сборной России триумфально встретили во Внуково

"Золотой рейс" с олимпийцами сборной России встречают в Москве. Видео © LIFE

Самолёт с российскими спортсменами, представлявшими страну на Олимпийских играх в Токио, приземлился в аэропорту Внуково. "Золотой рейс" встретили цветами и оркестром.

"Золотой рейс" с олимпийцами сборной России встречают в Москве. Видео © Телеграм-канал "Олимпийский комитет России"

"Поздравляю всех нас с нашей общей победой. Золотые медали прилетели в нашу огромную, любимую, могучую державу. Будем стараться и дальше радовать своими победами, создавать причины для новых встреч", — сказал олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев, когда сошёл с трапа.

Чествование российских гимнасток, синхронисток, борцов, боксёров, волейболистов и других спортсменов продолжится кругом почёта по столице. Открытый автобус с чемпионами и призёрами токийской Олимпиады проедет по Ленинскому проспекту до Васильевского спуска, где состоится праздничный концерт.