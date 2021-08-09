Лавров поздравил российских олимпийцев. Видео © LIFE

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей поздравительной речи во время торжественной церемонии чествования российских олимпийцев на Красной площади заявил, что на Играх в Токио спортсмены отстояли честь страны, несмотря на давление извне. Лавров использовал в своём обращении к российским спортсменам игру слов, напомнив о нескольких значениях слова "рок".

"Недоброжелатели очень хотели, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта затея провалилась. В истории олимпийского движения хештег #wewillROCyou останется символом вашего умения и желания побеждать", — отметил Лавров.