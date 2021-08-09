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"Не подверглись злому року": Лавров поздравил российских олимпийцев с финалом Игр в Токио

Министр иностранных дел отметил, что в истории Олимпиады хештег #wewillROCyou останется символом умения и желания россиян побеждать.

9 августа, 17:33

Лавров поздравил российских олимпийцев. Видео © LIFE

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей поздравительной речи во время торжественной церемонии чествования российских олимпийцев на Красной площади заявил, что на Играх в Токио спортсмены отстояли честь страны, несмотря на давление извне. Лавров использовал в своём обращении к российским спортсменам игру слов, напомнив о нескольких значениях слова "рок".

"Недоброжелатели очень хотели, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта затея провалилась. В истории олимпийского движения хештег #wewillROCyou останется символом вашего умения и желания побеждать", отметил Лавров.

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Ранее министр иностранных дел прокомментировал набирающий популярность в соцсетях флешмоб #WeWillROCYou, направленный на поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. В акции, которая стремительно набрала популярность среди звёзд, приняли участие известные российские блогеры, телеведущие и музыканты.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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