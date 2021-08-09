Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где задохнулись 9 больных

Минобороны РФ поможет доставить кислород из Моздока в больницу Владикавказа, где из-за сбоя с подачей газа погибло девять пациентов. Об этом сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.

"Решён вопрос с Минобороны о доставке в случае необходимости кислорода из Моздока, это порядка 2 тонн", — уточнил Меняйло.