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Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где задохнулись 9 больных

В медучреждение в случае необходимости его могут привезти порядка 2 тонн, сообщили региональные власти.

9 августа, 17:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Минобороны РФ поможет доставить кислород из Моздока в больницу Владикавказа, где из-за сбоя с подачей газа погибло девять пациентов. Об этом сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.

"Решён вопрос с Минобороны о доставке в случае необходимости кислорода из Моздока, это порядка 2 тонн", — уточнил Меняйло.

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов

Ранее стало известно, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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