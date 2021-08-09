Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где задохнулись 9 больных
В медучреждение в случае необходимости его могут привезти порядка 2 тонн, сообщили региональные власти.
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Минобороны РФ поможет доставить кислород из Моздока в больницу Владикавказа, где из-за сбоя с подачей газа погибло девять пациентов. Об этом сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.
"Решён вопрос с Минобороны о доставке в случае необходимости кислорода из Моздока, это порядка 2 тонн", — уточнил Меняйло.
Ранее стало известно, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных.
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