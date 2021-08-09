Названа причина трагедии в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов
Больные скончались из-за нехватки кислорода. В момент сбоя всего в реанимации медучреждения находился 71 человек.
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Причиной поломки кислородной системы в клинической больнице во Владикавказе стал прорыв трубы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.
"Произошёл небольшой прорыв кислородной трубы, в реанимационном отделении на момент аварии в клинической больнице скорой помощи находился 71 человек, к сожалению, 9 человек, находящихся в крайне тяжёлом состоянии, скончались, несмотря на то что оперативно была восстановлена кислородная подача", — сообщили Лайфу в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.
Отмечается, что за состоянием остальных пациентов в основных корпусах больницы следят реанимационные кадры всей республики, подача кислорода сейчас восстановлена. Также сообщается, что при поступлении сигнала о прорыве магистрали в медучреждение было привезено 25 баллонов с кислородом. К моменту их доставки на месте уже работали сотрудники МЧС и аварийщики. Они вскрыли подземную магистраль и начали варить повреждённый участок.
Ранее в Ростовской области после возгорания на заводе госпитализировали семерых рабочих. Выяснилось, что при пожаре они получили химические ожоги до 100% поверхности тела, все пострадавшие скончались. Лайф выяснил, что на верную смерть себя и подчинённых отправил начальник смены, нарушив инструкцию.
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