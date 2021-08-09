"Будет слабость безумная": Лещенко дал совет вышедшей из комы МакSим
В прошлом году он сам оказался на больничной койке с двусторонней пневмонией.
Лев Лещенко. Фото © Instagram / Лев Лещенко
Российский эстрадный артист Лев Лещенко дал совет певице Максим (Марина Максимова) по восстановлению после перенесённого коронавируса. По его словам, лучшим решением сейчас будет поехать к морю и отдохнуть.
"Будет слабость безумная, не надо форсировать ничего. Надо просто сейчас отдыхать, лучше всего поехать к морю и просто пожить, не будоражить. Она ещё успеет, её любят, фон её поклонников был очень хороший, я смотрел все комменты, все только советовали ей выздоровления. Она очаровательная девочка", — цитирует его News.ru.
Напомним, весной прошлого года Лев Лещенко сам оказался в реанимации с двусторонней пневмонией после возвращения из США. Тогда поклонники запустили флешмоб в поддержку артиста, исполнив его композицию "Надежда".
Максим же попала в больницу в середине июня. Её состояние стремительно ухудшалось, а поражение лёгких достигло 80%. Тогда певицу ввели в состояние медикаментозного сна. За её здоровье переживала практически вся страна. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
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