Российский эстрадный артист Лев Лещенко дал совет певице Максим (Марина Максимова) по восстановлению после перенесённого коронавируса. По его словам, лучшим решением сейчас будет поехать к морю и отдохнуть.

"Будет слабость безумная, не надо форсировать ничего. Надо просто сейчас отдыхать, лучше всего поехать к морю и просто пожить, не будоражить. Она ещё успеет, её любят, фон её поклонников был очень хороший, я смотрел все комменты, все только советовали ей выздоровления. Она очаровательная девочка", — цитирует его News.ru.