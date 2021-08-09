Лукашенко: Запад всё равно не оторвёт Белоруссию от России
Белорусский лидер попросил иностранных партнёров "отойти в сторонку и не мешать", если у них нет интереса сотрудничать с Союзным государством.
Фото © Сайт президента Белоруссии
Западу не удастся оторвать Белоруссию от России и склонить её на свою сторону. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности в понедельник.
"Я хочу просто пожелать, чтобы наши иностранные представители, которые здесь присутствуют, если у них есть что-то человеческое, попытались бы вникнуть и понять, что было и что здесь происходит, или хотя бы просто не мешали нам. Не мешайте. Если у вас есть интерес, давайте сотрудничать, если нет интереса, то отойдите в сторонку и не мешайте. Вы нас всё равно не оторвёте от России и не склоните на свою сторону", — сказал белорусский лидер.
Ранее в ходе той же пресс-конференции Лукашенко предостерёг Запад от попыток начать третью мировую войну. Он предлагает странам вместе обсудить, как выйти из этого положения, пока все не увязли настолько, что обратного пути не осталось.
Речь сегодня шла и об отношениях с Россией. В частности, Лукашенко пояснил, что Минск совсем не против интеграции с нашей страной, но без потери государственности и суверенитета. Он добавил, что включение Белоруссии в состав России стало бы "головной болью" для Кремля.
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