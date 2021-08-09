Лукашенко: Запад всё равно не оторвёт Белоруссию от России

"Я хочу просто пожелать, чтобы наши иностранные представители, которые здесь присутствуют, если у них есть что-то человеческое, попытались бы вникнуть и понять, что было и что здесь происходит, или хотя бы просто не мешали нам. Не мешайте. Если у вас есть интерес, давайте сотрудничать, если нет интереса, то отойдите в сторонку и не мешайте. Вы нас всё равно не оторвёте от России и не склоните на свою сторону", — сказал белорусский лидер.