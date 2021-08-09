Лукашенко: Включение Белоруссии в состав РФ стало бы головной болью для Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности в понедельник затронул тему интеграции с Россией. По словам политика, Минск никогда не был против теснейшего союза с Москвой, но основа такого сотрудничества, со слов Лукашенко, — это "одинаковые условия и равноправие", достичь которого порой непросто.

"Основа любого союза — это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии", — обратил внимание политик.

Лукашенко добавил, что включение Белоруссии в состав России стало бы "головной болью" для Кремля.

"Когда мы говорим об интеграции, мы должны чётко понимать: любая интеграция [должна пройти] без потери государственности и суверенитета. А когда я слышу все эти намёки "в состав России и прочее", я головой Путина думаю. Что, ещё одна головная боль нужна России? Нет! Именно президент России так это и понимает", — резюмировал он.