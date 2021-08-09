В Европарламенте призвали ЕС подготовить революцию в Белоруссии
Там отметили, что правительство Лукашенко оказывает давление на гражданское общество.
Фото © Christopher Furlong / Getty Images
Глава фракции Европарламента — Европейской народной партии (EPP) — Манфред Вебер обратился с призывом к ЕС о подготовке революции в Белоруссии. Документ опубликован на официальном сайте EPP.
"Режим падёт, и победа народа неизбежна — это лишь вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии", — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что фракция поддерживает инициативу об экономической поддержке Белоруссии в размере трёх миллиардов евро. Подчёркнута необходимость создания всеобъемлющего плана по поддержке широкомасштабных демократических реформ в стране.
В EPP заявили, что режим Лукашенко оказывает давление на гражданское общество, закрыв более 40 неправительственных организаций. Также он занимается провокациями (в частности, ситуация с мигрантами в Прибалтике и кейс спортсменки Тимановской), а также посылает сигналы мировому сообществу о том, что его "враги" нигде не могут находиться в безопасности.
В МИД Белоруссии ранее заявили, что США всерьёз намеревались присоединить эту страну к НАТО вместе с Украиной.
Комментариев: 0