"За мной не заржавеет": Лукашенко назвал условие для признания Крыма российским
По словам политика, в этом вопросе у него "развязаны руки" и на его решение не влияет даже Будапештский меморандум.
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Белоруссия официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. Такое условие озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности в понедельник.
"Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня многое связывает, Будапештская декларация. Но я и через это переступлю. У меня руки развязаны", — заявил политик.
Напомним, что в начале лета Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой проработает вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение было дано компетентным ведомствам.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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