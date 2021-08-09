Белоруссия официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. Такое условие озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности в понедельник.

"Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня многое связывает, Будапештская декларация. Но я и через это переступлю. У меня руки развязаны", — заявил политик.

Напомним, что в начале лета Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой проработает вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение было дано компетентным ведомствам.