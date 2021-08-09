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В Башкирии пьяный депутат до смерти забил инвалида и уснул рядом с его окровавленным телом

К жертве 29-летний народный избранник приехал, чтобы забрать свой свадебный подарок за пару дней до торжества.

9 августа, 09:18

Фото © VK

Жуткими последствиями обернулась простая попойка 29-летнего депутата от КПРФ Александра Котелевского и мастера в Мелеузе, Башкортостан, сообщает региональное СУ СК РФ. Чиновник наведался к 38-летнему инвалиду Ильфату Тухветеву в мастерскую, которая располагалась на деревообрабатывающем предприятии, чтобы забрать свой подарок на свадьбу. Торжество должно было состояться через пару дней.

Ильфат Тухветев. Фото © VK

Ильфат Тухветев. Фото © VK

Мужчины устроили попойку, но во время вполне дружеских посиделок между ними вспыхнула ссора. Депутат в ярости набросился на Тухветева и жестоко избил его, а после заснул рядом с окровавленным телом. Мёртвого мастера обнаружили его коллеги, которые утром заступили на смену. Они же и вызвали органы правопорядка.

Александр Котелевский. Фото © VK

Александр Котелевский. Фото © VK

Полицейским Котелевский заявил, что невиновен, и начал угрожать увольнением, однако стражи правопорядка не поддались на уловки. Депутата задержали, и в ходе расследования появились необходимые доказательства. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Фото © VK

Фото © VK

38-летний Ильфат Тухветев скончался на месте от множественных травм головы и тела. У него остались жена и двое детей. Мужчина зарабатывал на жизнь производством товаров из кожи и дерева, у него даже была своя мастерская. Семья тяжело переживает утрату кормильца, а у депутата нашлись и защитники, например его первая жена, сообщает Пятый канал.

Я в это не верю. Я с ним прожила в браке с 2011 года, я знаю, какой он человек. Меня эта ситуация очень сильно напрягла: и то, что говорят, и в Интернете всякую фигню пишут. Это полностью вообще не про него. Он бы не смог избить человека. <…> Он драться не умеет! Он не злодействует никогда. Он не был таким

Первая жена депутата Котелевского

В Липецке пьяная автоледи станцевала перед камерой, врезавшись в машину с ребёнком на встречке

В Липецке пьяная автоледи станцевала перед камерой, врезавшись в машину с ребёнком на встречке

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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