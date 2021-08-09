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Протоиерей объяснил, нужно ли проходить вакцинацию в День Пантелеймона

По его мнению, в этом вопросе человек должен слушать врача и идти делать прививку, когда ему скажет специалист.

9 августа, 09:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Верующим необязательно вакцинироваться от коронавируса 9 августа — в День памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона. В этот праздник лучше помолиться о здоровье, считает протоиерей, председатель епархиальной Комиссии по церковному социальному служению Москвы Михаил Потокин.

"Духовное состояние определяет здоровье наше. Если у человека духовное состояние меняется, то и меняется здоровье его. А медицинские вмешательства можно делать всегда, по мере необходимости. Мы лечимся весь год. Если нужно сделать операцию — её проводят, если нужно привиться — прививаемся вне зависимости от дня. Нет какого-то определённого специального дня, когда это было бы делать лучше", — сказал он газете "Взгляд".

По мнению Потокина, в День Пантелеймона тем, кто прошёл вакцинацию, можно попросить о правильном действии лекарства, а тем, кто только планирует привиться, стоит помолиться об отсутствии побочных эффектов и осложнений. Протоиерей подчеркнул, что церковь не отрицает необходимость медикаментов, а наоборот, советует верующим молиться, чтобы они помогли.

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"Пусть человек идёт прививаться тогда, когда ему назначат, врачу виднее. А помолиться Пантелеймону можно в любой день, в том числе и в тот, когда пойдёт на вакцинацию. Это делается для того, чтобы Господь дал благодать, всё прошло хорошо, подействовало лекарство и так далее. А на День Пантелеймона лучше прийти в храм и причаститься, если человек беспокоится о своём здоровье", советует Потокин.

Ранее эпидемиолог объяснила, можно ли прививаться от ковида при хронических заболеваниях. Такие недуги не являются помехой для вакцинации, однако перед прививкой необходимо убедиться в том, что организм стабилизирован.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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