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Лукашенко заявил, что переносить выборы в 2020 году было незаконно и порядочно

При этом он признал, что действительно не уделял внимания проведению предвыборной кампании, так как тогда в приоритете были вопросы защиты населения от коронавируса.

9 августа, 09:09
<p>Фото © Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Переносить президентские выборы 2020 года в Белоруссии было бы непорядочно и незаконно, заявил Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и представителями общественности.

"Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло... Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно. Вы бы, западные представители СМИ, которые здесь присутствуют, и особенно обезумевшие политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось", — сказал белорусский лидер.

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При этом Лукашенко признал, что действительно не уделял внимания проведению предвыборной кампании, так как тогда в приоритете были вопросы защиты населения от коронавируса.

"Я не самоустранился. У меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их", — добавил он.

Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила "турне" по Европе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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