Лукашенко заявил, что переносить выборы в 2020 году было незаконно и порядочно

Переносить президентские выборы 2020 года в Белоруссии было бы непорядочно и незаконно, заявил Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и представителями общественности.

"Тогда очень широко обсуждался вопрос не проводить президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло... Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно. Вы бы, западные представители СМИ, которые здесь присутствуют, и особенно обезумевшие политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось", — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко признал, что действительно не уделял внимания проведению предвыборной кампании, так как тогда в приоритете были вопросы защиты населения от коронавируса.

"Я не самоустранился. У меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их", — добавил он.