СК показал видео с места расстрела матери и ребёнка в Тульской области
Малышка умерла на месте, женщина в больнице. Злоумышленника задержали, он прятался от полиции в бане.
Следственное управление Следственного комитета России по Тульской области показало оперативную съёмку с места, где пьяный 68-летний местный житель застрелил двухлетнюю девочку и ранил её мать. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.
По данным регионального СУ СКР, трагедия случилась в деревне Панарино Щёкинского района Тульской области. Мужчина 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках. От полученного ранения в голову ребёнок скончался на месте. Женщина с полученными повреждениями доставлена в больницу.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают подозреваемого и свидетелей.
Ранее Лайф рассказывал про убийство малолетней девочки в Железнодорожном районе Читы. Местный житель Василий Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт. Позже он из ружья ИЖ-43 расстрелял дверь оппонента. За ней оказалась девятилетняя девочка. Дробь попала ей прямо в голову. Девочка погибла на руках у отца. Позднее стрелявший дал первые показания, рассказав следователям, что хотел отомстить, но не собирался убивать ребёнка.
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