СК показал видео с места расстрела матери и ребёнка в Тульской области

Следственное управление Следственного комитета России по Тульской области показало оперативную съёмку с места, где пьяный 68-летний местный житель застрелил двухлетнюю девочку и ранил её мать. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.

По данным регионального СУ СКР, трагедия случилась в деревне Панарино Щёкинского района Тульской области. Мужчина 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках.​ От полученного ранения в голову ребёнок скончался на месте. Женщина с полученными повреждениями доставлена в больницу.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают подозреваемого и свидетелей.