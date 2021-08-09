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СК показал видео с места расстрела матери и ребёнка в Тульской области

Малышка умерла на месте, женщина в больнице. Злоумышленника задержали, он прятался от полиции в бане.

9 августа, 09:06

Следственное управление Следственного комитета России по Тульской области показало оперативную съёмку с места, где пьяный 68-летний местный житель застрелил двухлетнюю девочку и ранил её мать. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.

По данным регионального СУ СКР, трагедия случилась в деревне Панарино Щёкинского района Тульской области. Мужчина 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках.​ От полученного ранения в голову ребёнок скончался на месте. Женщина с полученными повреждениями доставлена в больницу.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают подозреваемого и свидетелей.

Застреливший под Тулой двухлетнюю девочку мужчина после убийства прятался в бане

Застреливший под Тулой двухлетнюю девочку мужчина после убийства прятался в бане

Ранее Лайф рассказывал про убийство малолетней девочки в Железнодорожном районе Читы. Местный житель Василий Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт. Позже он из ружья ИЖ-43 расстрелял дверь оппонента. За ней оказалась девятилетняя девочка. Дробь попала ей прямо в голову. Девочка погибла на руках у отца. Позднее стрелявший дал первые показания, рассказав следователям, что хотел отомстить, но не собирался убивать ребёнка.

Россиянин застрелил дочь и ранил экс-супругу за отказ ухаживать за ним

Россиянин застрелил дочь и ранил экс-супругу за отказ ухаживать за ним

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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