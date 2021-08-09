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Полная доминация: Российские фигуристки возглавили рейтинг ISU

При этом ещё две наши спортсменки находятся в десятке сильнейших этого же списка.

9 августа, 08:55
<p>Фото © ТАСС/AP Photo/Hiro Komae</p>

Фото © ТАСС/AP Photo/Hiro Komae

Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU), новая версия которого вышла на сайте организации.

На втором месте расположилась ещё одна представительница России — Александра Трусова. Тройку замыкает японка Рика Кихира. При этом в топ-10 рейтинга вошли ещё две наши фигуристки: Елизавета Туктамышева — четвёртая, Алёна Косторная — седьмая. Добавим, что в списке также можно найти Евгению Медведеву и Алину Загитову, которые идут на 34-м и 36-м местах соответственно.

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Добавим, что у мужчин на первом месте расположился Юдзуру Ханю из Японии. Второе место — у американца Натана Чена, тройку замыкает японец Юма Кагияма. Лучший из наших — Дмитрий Алиев — занимает шестое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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