На втором месте расположилась ещё одна представительница России — Александра Трусова. Тройку замыкает японка Рика Кихира. При этом в топ-10 рейтинга вошли ещё две наши фигуристки: Елизавета Туктамышева — четвёртая, Алёна Косторная — седьмая. Добавим, что в списке также можно найти Евгению Медведеву и Алину Загитову, которые идут на 34-м и 36-м местах соответственно.