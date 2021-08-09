Тренер израильской гимнастки Ашрам оценила скандальное судейство на Олимпиаде в Токио

До этого Россия впервые с 1996 года осталась без золота в этом виде программы — причиной стали спорные судейские оценки.

Тренер израильской спортсменки Линой Ашрам, которая стала чемпионкой Олимпиады в Токио по художественной гимнастике, оценила судейство в финале личного многоборья и итоговую победу своей подопечной.

"Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала своё лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время", — подчеркнула Айелет Зуссман в беседе с Jerusalem Post.