Тренер израильской гимнастки Ашрам оценила скандальное судейство на Олимпиаде в Токио
Напомним, в этом виде программы Россия осталась без золотой медали впервые с 1996 года. Причиной тому стали достаточно странные оценки судей.
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Тренер израильской спортсменки Линой Ашрам, которая стала чемпионкой Олимпиады в Токио по художественной гимнастике, оценила судейство в финале личного многоборья и итоговую победу своей подопечной.
"Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала своё лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время", — подчеркнула Айелет Зуссман в беседе с Jerusalem Post.
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Напомним, Линой Ашрам победила на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье. При этом по ходу выступления у неё из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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