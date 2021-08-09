ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 августа 2021, 08:31
13617

Тренер израильской гимнастки Ашрам оценила скандальное судейство на Олимпиаде в Токио

Фото © Jean Catuffe / Getty Images

Фото © Jean Catuffe / Getty Images

До этого Россия впервые с 1996 года осталась без золота в этом виде программы — причиной стали спорные судейские оценки.

Тренер израильской спортсменки Линой Ашрам, которая стала чемпионкой Олимпиады в Токио по художественной гимнастике, оценила судейство в финале личного многоборья и итоговую победу своей подопечной.

"Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала своё лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время", — подчеркнула Айелет Зуссман в беседе с Jerusalem Post.

"Позор художественной гимнастики": Винер-Усманова прокомментировала результаты олимпийского турнира в многоборье
"Позор художественной гимнастики": Винер-Усманова прокомментировала результаты олимпийского турнира в многоборье

Напомним, Линой Ашрам победила на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье. При этом по ходу выступления у неё из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.

BannerImage
Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Олимпиада в Токио
  • wewillROCyou
  • Олимпийские игры в Париже
  • Художественная гимнастика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar