"Нас благодарили за выбор композиции": Глава ОКР рассказал, с каким флагом и музыкой Россия выступит на Олимпиаде 2022 года

Зимние Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Будет разыграно 109 комплектов медалей.