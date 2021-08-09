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"Нас благодарили за выбор композиции": Глава ОКР рассказал, с каким флагом и музыкой Россия выступит на Олимпиаде 2022 года

Зимние Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Будет разыграно 109 комплектов медалей.

9 августа, 08:22
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде 2022 года выступят под флагом комитета и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского вместо гимна. При этом форма национальной команды находится на стадии согласования. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции", — сказал Поздняков.

Напомним, в декабре 2019 года WADA ввело против России санкции на четыре года. Нашим спортсменам запретили использовать национальный гимн и флаг на крупнейших международных соревнованиях.

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В декабре 2020-го CAS сократил санкции до двух лет. В результате выступление под флагом ОКР ограничится летней Олимпиадой в Токио и зимними Играми в Пекине в 2022 году. При этом всем нашим спортсменам, регулярно сдающим допинг-тесты, официально разрешили выступать на соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Будет разыграно 109 комплектов медалей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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