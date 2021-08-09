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Бывший тренер "Спартака" возглавил сборную Швейцарии

Её бывший наставник — Владимир Петкович — с нового сезона будет рулить во французском "Бордо".

9 августа, 09:05
<p>Фото © <a href="https://www.football.ch/ResourceImage.aspx?raid=1618147" target="_blank" rel="noopener noreferrer">football.ch</a></p>

Фото © football.ch

Бывший главный тренер московского "Спартака" Мурат Якин стал наставником сборной Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Контракт был подписан до конца квалификации ЧМ-2022 в Катаре с возможностью продления. Добавим, что предыдущий наставник швейцарцев — Владимир Петкович — стал главным тренером "Бордо". Он также входил в число претендентов на место тренера "Зенита".

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Добавим, что Мурат Якин провёл за сборную Швейцарии 49 матчей. Он также возглавлял "Спартак" в сезоне 2014/2015.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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