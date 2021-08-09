Бывший тренер "Спартака" возглавил сборную Швейцарии

Контракт был подписан до конца квалификации ЧМ-2022 в Катаре с возможностью продления. Добавим, что предыдущий наставник швейцарцев — Владимир Петкович — стал главным тренером "Бордо". Он также входил в число претендентов на место тренера "Зенита".