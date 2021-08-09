Бывший тренер "Спартака" возглавил сборную Швейцарии
Её бывший наставник — Владимир Петкович — с нового сезона будет рулить во французском "Бордо".
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Бывший главный тренер московского "Спартака" Мурат Якин стал наставником сборной Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Контракт был подписан до конца квалификации ЧМ-2022 в Катаре с возможностью продления. Добавим, что предыдущий наставник швейцарцев — Владимир Петкович — стал главным тренером "Бордо". Он также входил в число претендентов на место тренера "Зенита".
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Добавим, что Мурат Якин провёл за сборную Швейцарии 49 матчей. Он также возглавлял "Спартак" в сезоне 2014/2015.
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