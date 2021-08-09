Россиянам рассказали, чего стоит опасаться при покупке арбуза
По словам эксперта, из-за аномально жаркого лета в этом году арбузы хорошие и сладкие.
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В этом году арбузы созрели быстрее, поэтому уже в 20-х числах июля на рынке можно было купить хорошую ягоду, выросшую на грунте. Об этом рассказал заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов.
"За счёт жаркой погоды арбузы очень хорошие. Опасаться стоит только того, что они могут быть переспелыми", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".
Ранее Лайф писал о том, как выбрать сладкий арбуз и сочную дыню. Нынешним летом в Москве открылось 250 точек бахчевых развалов. Арбузы и дыни на столичные прилавки в этом году поставляют из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.
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