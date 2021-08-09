Россиянам рассказали, чего стоит опасаться при покупке арбуза

В этом году арбузы созрели быстрее, поэтому уже в 20-х числах июля на рынке можно было купить хорошую ягоду, выросшую на грунте. Об этом рассказал заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов.

"За счёт жаркой погоды арбузы очень хорошие. Опасаться стоит только того, что они могут быть переспелыми", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".