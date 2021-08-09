Эпидемиолог объяснила, можно ли прививаться от ковида при хронических заболеваниях

На вопрос, можно ли прививаться от коронавируса людям с хроническими заболеваниями, ответила в беседе с kp.ru доктор медицинских наук и замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она напомнила, что через полгода после перенесённого ковида можно вакцинироваться вне зависимости от наличия антител. На вопрос, можно ли прививаться, если была проведена операция по трансплантации почки, доктор ответила, что обязательно, так как заболевание может привести к осложнениям, а подходящую вакцину поможет подобрать лечащий врач.

Люди старше 75 лет с таким "букетом болячек", как гипертония, атеросклероз, хронический гайморит и даже перенесённая онкология, также находятся в группе риска по тяжёлому течению ковида — в этом случае врач посоветовала обязательно пройти вакцинацию. Она безопасна для людей с хроническими заболеваниями, однако важно перед прививкой убедиться в том, что организм стабилизирован.