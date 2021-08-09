Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых от ковида студентов на удалёнку

Те студенты, которые не привились от коронавируса или имеют на руках медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Это одна из рекомендаций, которые направил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев в адрес подведомственных Минобрнауки организаций.

"С учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", — отмечено в документе.

Также российские вузы призвали организовать очный формат занятий для привитых от коронавируса или тех, кто переболел в течение последнего полугода. Экзамены при этом рекомендуется проводить раздельно для вакцинированных от ковида и непривитых.