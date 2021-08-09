Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых от ковида студентов на удалёнку
Вузам посоветовали организовать очный формат занятий для вакцинированных и переболевших за последние полгода.
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Те студенты, которые не привились от коронавируса или имеют на руках медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Это одна из рекомендаций, которые направил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев в адрес подведомственных Минобрнауки организаций.
"С учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", — отмечено в документе.
Также российские вузы призвали организовать очный формат занятий для привитых от коронавируса или тех, кто переболел в течение последнего полугода. Экзамены при этом рекомендуется проводить раздельно для вакцинированных от ковида и непривитых.
Ранее Лайф писал, что в Роспотребнадзоре рассказали, кто более подвержен постковидному синдрому. Среди факторов риска указаны пожилой возраст, тяжёлое течение инфекции, а также хронические патологии.
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