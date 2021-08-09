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Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых от ковида студентов на удалёнку

Вузам посоветовали организовать очный формат занятий для вакцинированных и переболевших за последние полгода.

9 августа, 07:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Те студенты, которые не привились от коронавируса или имеют на руках медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Это одна из рекомендаций, которые направил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев в адрес подведомственных Минобрнауки организаций.

"С учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", — отмечено в документе.

Также российские вузы призвали организовать очный формат занятий для привитых от коронавируса или тех, кто переболел в течение последнего полугода. Экзамены при этом рекомендуется проводить раздельно для вакцинированных от ковида и непривитых.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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