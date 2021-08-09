Российские вузы призвали прививать иностранных студентов от ковида за свой счёт
У тех, кто вакцинировался за рубежом, могут запросить соответствующий подтверждающий документ.
Фото © ТАСС / Николай Тришин
Российским вузам предложили проводить вакцинацию иностранных студентов от коронавируса за свой счёт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации, утверждённые главой Минобрнауки РФ.
"Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся — иностранных граждан и лиц без гражданства — за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности", — говорится в документе.
При этом отмечается, что речь идёт только о людях старше 18 лет и тех, кто ещё не успел вакцинироваться за пределами России. У студентов, привитых за рубежом, в министерстве предложили запрашивать документ, подтверждающий вакцинацию, вне зависимости от препарата, которым он привился.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация студентов в России от коронавирусной инфекции не является обязательной.
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