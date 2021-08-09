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Осуждённого за шпионаж в РФ Пола Уилана выпустили из ШИЗО

Как рассказал его родственник после телефонного разговора, американцу якобы неизвестна причина его одиночного заключения.

9 августа, 03:51
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/paulnwhelan?z=photo15368640_416737470/photos15368640" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пол Уилан</a></p>

Фото © VK / Пол Уилан

Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан был выпущен из одиночного заключения в штрафном изоляторе, заявил его брат Дэвид Уилан.

Он рассказал CNN, что Пола выпустили в четверг или пятницу, тот якобы не в курсе, за что его туда заключили. Осуждённый не общался со своей семьёй, адвокатом Ольгой Карловой и не связывался с американским посольством около месяца.

"Похоже, что он пережил одиночное заключение как ни в чём не бывало, но во время разговора по телефону он был осторожен", — заявил Дэвид Уилан.

Госдепартамент США также подтвердил телеканалу, что ведомству "известны сообщения о том, что власти освободили Пола из одиночного заключения". В августе адвокаты собираются подать в Мосгорсуд ходатайство, в котором попросят выдворить американца из России, чтобы он отбывал наказание в США.

Осуждённый в России за шпионаж Пол Уилан попросил Байдена вернуть его

Осуждённый в России за шпионаж Пол Уилан попросил Байдена вернуть его

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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