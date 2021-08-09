Осуждённого за шпионаж в РФ Пола Уилана выпустили из ШИЗО
Как рассказал его родственник после телефонного разговора, американцу якобы неизвестна причина его одиночного заключения.
Фото © VK / Пол Уилан
Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан был выпущен из одиночного заключения в штрафном изоляторе, заявил его брат Дэвид Уилан.
Он рассказал CNN, что Пола выпустили в четверг или пятницу, тот якобы не в курсе, за что его туда заключили. Осуждённый не общался со своей семьёй, адвокатом Ольгой Карловой и не связывался с американским посольством около месяца.
"Похоже, что он пережил одиночное заключение как ни в чём не бывало, но во время разговора по телефону он был осторожен", — заявил Дэвид Уилан.
Госдепартамент США также подтвердил телеканалу, что ведомству "известны сообщения о том, что власти освободили Пола из одиночного заключения". В августе адвокаты собираются подать в Мосгорсуд ходатайство, в котором попросят выдворить американца из России, чтобы он отбывал наказание в США.
Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
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