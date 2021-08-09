Осуждённого за шпионаж в РФ Пола Уилана выпустили из ШИЗО

Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан был выпущен из одиночного заключения в штрафном изоляторе, заявил его брат Дэвид Уилан.

Он рассказал CNN, что Пола выпустили в четверг или пятницу, тот якобы не в курсе, за что его туда заключили. Осуждённый не общался со своей семьёй, адвокатом Ольгой Карловой и не связывался с американским посольством около месяца.

"Похоже, что он пережил одиночное заключение как ни в чём не бывало, но во время разговора по телефону он был осторожен", — заявил Дэвид Уилан.