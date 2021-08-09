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"Идём краситься": Из-за мальчиков в юбках уральский санаторий обвинили в пропаганде ЛГБТ

Там устроили день переодеваний, а родители не оценили подобный педагогический приём.

9 августа, 03:26
<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.RU</a></p>

Фото © E1.RU

В Свердловской области детский лагерь "Талый ключ" обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей. Причиной этому стала давняя традиция пионерских лагерей устраивать "дни наоборот". Суть заключается в том, чтобы мальчики переоделись в девочек, а девочки в мальчиков. Этот факт вызвал негодование у руководителя областного Совета отцов Вячеслава Бальцевича.

"Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными причёсками и ужимками? Что в нём пробуждается, к чему это его подталкивает?" — задаётся вопросом Бальцевич, слова которого приводит портал E1.ru.

Бальцевича даже больше возмутил не тот факт, что проходят такие дни, а то, что одного мальчика заставляли в нём участвовать. В Сети распространилось видео, как дети подшучивают друг над другом, называют бабами, один зовёт другого: "Идём краситься!"

"Для нас "дни наоборот" — это когда ребёнка могли назначить классным руководителем или директором школы. Но чтобы мальчиков заставляли заниматься подобным? Люди, которые организовали это, должны понести ответственность в соответствии с законодательством", — утверждает руководитель Совета отцов Свердловской области.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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