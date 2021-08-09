"Идём краситься": Из-за мальчиков в юбках уральский санаторий обвинили в пропаганде ЛГБТ
Там устроили день переодеваний, а родители не оценили подобный педагогический приём.
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В Свердловской области детский лагерь "Талый ключ" обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей. Причиной этому стала давняя традиция пионерских лагерей устраивать "дни наоборот". Суть заключается в том, чтобы мальчики переоделись в девочек, а девочки в мальчиков. Этот факт вызвал негодование у руководителя областного Совета отцов Вячеслава Бальцевича.
"Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными причёсками и ужимками? Что в нём пробуждается, к чему это его подталкивает?" — задаётся вопросом Бальцевич, слова которого приводит портал E1.ru.
Бальцевича даже больше возмутил не тот факт, что проходят такие дни, а то, что одного мальчика заставляли в нём участвовать. В Сети распространилось видео, как дети подшучивают друг над другом, называют бабами, один зовёт другого: "Идём краситься!"
"Для нас "дни наоборот" — это когда ребёнка могли назначить классным руководителем или директором школы. Но чтобы мальчиков заставляли заниматься подобным? Люди, которые организовали это, должны понести ответственность в соответствии с законодательством", — утверждает руководитель Совета отцов Свердловской области.
Ранее Лайф рассказывал, что профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов. В частности, преподаватель подверглась критике со стороны руководителя за то, что отвергла термин "беременные люди" и настаивала на том, чтобы называть людей мужчинами или женщинами.
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