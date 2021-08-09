В Новосибирске из-за одного водителя столкнулось семь машин

Семь автомобилей столкнулись в Новосибирске на улице Титова. По предварительной версии, массовое столкновение машин произошло по вине пьяного водителя. Раненную в аварии девушку-водителя госпитализировали.

"В данном столкновении, по предварительной информации, виноват водитель "фольксвагена", у которого присутствуют признаки алкогольного опьянения. Пострадала девушка, водитель автомобиля "Тойота". Её с травмами увезли в больницу", — рассказал НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, машины объезжают его по встречной полосе.