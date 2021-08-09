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В Новосибирске из-за одного водителя столкнулось семь машин

Они заняли три полосы движения, их объезжают по встречке. Пострадала девушка.

9 августа, 02:46
<p>Фото © <a href="https://t.me/ngs_news/32917" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НГС</a></p>

Фото © НГС

Семь автомобилей столкнулись в Новосибирске на улице Титова. По предварительной версии, массовое столкновение машин произошло по вине пьяного водителя. Раненную в аварии девушку-водителя госпитализировали.

"В данном столкновении, по предварительной информации, виноват водитель "фольксвагена", у которого присутствуют признаки алкогольного опьянения. Пострадала девушка, водитель автомобиля "Тойота". Её с травмами увезли в больницу", — рассказал НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, машины объезжают его по встречной полосе.

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Ранее Лайф сообщал, что под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП. Через несколько часов после случившегося оперативники сумели задержать виновника аварии. Как рассказали в МВД, в этот момент он разбирал машину, чтобы скрыть повреждения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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