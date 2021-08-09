В Новосибирске из-за одного водителя столкнулось семь машин
Они заняли три полосы движения, их объезжают по встречке. Пострадала девушка.
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Семь автомобилей столкнулись в Новосибирске на улице Титова. По предварительной версии, массовое столкновение машин произошло по вине пьяного водителя. Раненную в аварии девушку-водителя госпитализировали.
"В данном столкновении, по предварительной информации, виноват водитель "фольксвагена", у которого присутствуют признаки алкогольного опьянения. Пострадала девушка, водитель автомобиля "Тойота". Её с травмами увезли в больницу", — рассказал НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, машины объезжают его по встречной полосе.
Ранее Лайф сообщал, что под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП. Через несколько часов после случившегося оперативники сумели задержать виновника аварии. Как рассказали в МВД, в этот момент он разбирал машину, чтобы скрыть повреждения.
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