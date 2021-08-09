На украинском курорте испортили краской машины с российскими номерами
Очевидно, вандалы не хотели видеть в городе отдыхающих из РФ. Но конфуз в том, что владельцами авто являются граждане Незалежной.
Фото © ProБердянск
Неизвестные залили краской номера и испортили лакокрасочное покрытие машин с российскими номерами в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря. Повреждены были два недешёвых автомобиля, Volkswagen и Chevrolet, припаркованные возле одного из местных отелей.
Фото © ProБердянск
Как предполагает местный портал "ProБердянск", хулиганы хотели сказать, что этот город — "не место для отдыха для российских автомобилистов". Однако конфуз в том, что владельцами авто являются граждане Украины, один из них даже проживает в соседнем районе. Местные власти проводят разбирательство по поводу произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в московской Некрасовке вандалы превратили машины в батуты. Ранним утром молодые люди перепрыгивали с одного авто на другое. Они же срывали дорожные знаки.
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