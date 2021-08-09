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На украинском курорте испортили краской машины с российскими номерами

Очевидно, вандалы не хотели видеть в городе отдыхающих из РФ. Но конфуз в том, что владельцами авто являются граждане Незалежной.

9 августа, 02:06
Фото © ProБердянск

Фото © ProБердянск

Неизвестные залили краской номера и испортили лакокрасочное покрытие машин с российскими номерами в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря. Повреждены были два недешёвых автомобиля, Volkswagen и Chevrolet, припаркованные возле одного из местных отелей.

Фото © ProБердянск

Фото © ProБердянск

Как предполагает местный портал "ProБердянск", хулиганы хотели сказать, что этот город — "не место для отдыха для российских автомобилистов". Однако конфуз в том, что владельцами авто являются граждане Украины, один из них даже проживает в соседнем районе. Местные власти проводят разбирательство по поводу произошедшего.

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Ранее Лайф писал, что в московской Некрасовке вандалы превратили машины в батуты. Ранним утром молодые люди перепрыгивали с одного авто на другое. Они же срывали дорожные знаки.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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